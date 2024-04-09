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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الصهيوني: سنكون مستعدين لدفع ثمن ما وبعدها سنعود لنحارب

جالانت
جالانت

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن وزير الدفاع الصهيوني يوآف جالانت قال إنهم في الاحتلال سيكونون مستعدين لدفع ثمن ما وبعدها سنعود لنحارب.

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بأن إسرائيل أكملت استعداداتها لمواجهة “أي سيناريو” ضد إيران التي تهدد منذ أيام بالرد على الهجوم الإسرائيلي.

هناك حالة تأهب إسرائيلية في أعقاب الهجوم على السفارة الإيرانية يوم الاثنين 1 أبريل، العاصمة السورية دمشق ، قُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا، من بينهم محمد رضا زاهدي، القائد في الحرس الثوري الإيراني.

وأصرت إيران، على أن الهجوم لن يمر "دون عقاب"، وأنه سيكون هناك رد ضد إسرائيل التي تتهمها بالوقوف وراءه.

وتقول تقارير صحفية إسرائيلية إن المسؤولين الإيرانيين يخططون لهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ كروز في الاحتلال ، ولكن أيضًا ضد أهداف أمريكية في المنطقة. وتعتقد إيران أن البيت الأبيض كان “متواطئا” في الهجوم.

1 إبريل استعدادات الهجوم الإسرائيلي الحرس الثوري الإيراني

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