مسلسل المصيدة الحلقة 12.. حنان مطاوع تكمل خطة فى النصب على صاحبة معرض سيارات

شهد مسلسل المصيدة الحلقة 12 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث قررت اعتماد “سلوى خطاب” عدم الصلح مع طليقها بسبب ما فعله معها أثناء زواجهما.

وأكملت فريدة “حنان مطاوع” خطتها للإيقاع بصاحبة معرض سيارات و قامت بالنصب على ياسين “خالد سليم” وأثناء مقابلتها تجد فى انتظارها مفاجأة حيث تصطحب صاحبة معرض السيارات رجل أعمال آخر اتفقت معه على أن ينصبا على فريدة التى غيرت من صوتها لتنطق اللهجة الخليجة.

وأما ياسين “خالد سليم” يعلم الأطفال الرسم فى لقطة إنسانية بمرسمه وبدون مقابل.

أبطال مسلسل المصيدة

مسلسل المصيدة مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، خالد سليم، محمد عبدالعظيم، سلوى خطاب، أحمد المليجي، تأليف يحيى حمزة، إخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويشهد العديد من المغامرات المشوقة والغموض.

تبدأ أحداث مسلسل المصيدة، حين تتورط “فريدة” وهي مخترق إلكتروني بارعة ومجموعة من أصدقائها في شبكة من الخداع والمطاردات بعد عملية نصب مخططة بشكل دقيق، مع تطور الأحداث، تنقلب المصيدة عليهم جميعًا عندما تنكشف أسرار قديمة تربط بين الأبطال وتحول كل قرار إلى مواجهة جديدة.