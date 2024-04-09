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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تفاصيل استعدادات وزارة الزراعة لاستقبال أيام عيد الفطر

محمد القرش المتحدث
محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة

تحدث محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة عن تفاصيل استعداد الوزارة لاستقبال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال القرش خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن قطاع الزراعة يرفع درجات الاستعداد خلال فترة الأعياد، متابعا: نعمل خلال فترة الأعياد على أكثر من محور.

وأضاف: نعمل على توفير السلع واحتياجات المواطن، وتقديم الدعم الكامل للمزارع والتنسيق مع المصدرين وعمليات فحص المحاصيل.

واسترسل: مصر تعمل على المحافظة على الأراضي الزراعية وتأهيل وتدوير أراضي أخرى، ولذلك نعمل بجهد لرصد أي مخالفة ومنع أي تعدي على الأراضي الزراعية.


وشدد على أن الوزارة تمتلك أكثر من أليه رصد التعديات علي الأراضي الزراعية في مختلف المحافظات

 

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