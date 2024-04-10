للمرضى النفسيين الحصول على إجازة علاجية بأمر القانون .. تفاصيل

منح قانون رعاية المرضى النفسيين، الحق في الحصول على إجازة علاجية، حيث نصت المادة 31 على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعًا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.



وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازته تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.

ونظّم قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي:



1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.



2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.



3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.



4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.