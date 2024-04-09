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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

عرض ليالي العيد..اشتري موبايل Nokia المنافس الأشرس لسامسونج وشاومي|بسعر 2445 جنيها فقط

عرض ليالي العيد..اشتري
عرض ليالي العيد..اشتري موبايل Nokia المنافس الأشرس لسامسونج

تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر إبريل مع عروض عيد الفطر المبارك.

فشاهدنا عرضا رائعا على أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة يبيع هاتف نوكيا Nokia C10 بسعر 2445 جنيه مصري فقط.
 

عرض ليالي العيد..اشتري موبايل Nokia المنافس الأشرس لسامسونج وشاومي|بسعر 2445 جنيه فقط

مواصفات هاتف Nokia C10 :

 

• يدعم راديو الـ FM.

• الأعلان عنه في 8 أبريل 2021.

• النزول في السوق متاح في الأسواق من يوم 29 يونيو 2021.

• يأتي Nokia C10 مع  شريحتين اتصال من نوع Nano Sim في وضع استعداد.

• يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G.

• أبعاد الهاتف 169.9 × 77.9 × 8.8 ملم مع وزن 191 جرام.

• خامات الصنع واجهه زجاجية ظهر مع إطار من البلاستيك.

• الشاشة من نوع IPS LCD مع  مساحة 6.52 إنش تأتي مع دقة 1600× 720 بكسل وسطوع 400 شمعة نسبة الشاشة إلى الجسم 77.5% مع كثافة 269 بكسل لكل بوصة  كما أنها تأتي مع طبقة حماية من زجاج الباندا.

• الهاتف  Nokia C10 يأتي مع ثلاث إصدارات من  الذاكرة صلبة والذاكرة العشوائية علي الشكل التالي :-
– الأول ذاكرة صلبة حجم 16 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 1  جيجا رام.
– الثاني ذاكرة صلبة 16 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا رام.
– الثالث ذاكرة صلبة 32 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 1 جيجا رام.
– الرابع ذاكرة صلبة 32 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا رام.
– يدعم زيادة المساحة عن طريق كارت ميموري عن طريق فتحة مخصصة.

• Nokia C10 يأتي بمعالج Unisoc SC7331E  تكنولوجيا 28 نانو رباعية النواه مع معالج رسومي من نوع Mali-400 MP2.

• الكاميرا الخلفية واحدة فقط  دقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2  كما تدعم الفلاش  ، HDR أما تصوير الفيديوهات  حصلت على جودة الـ 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية.

• الكاميرا الأمامية  كاميرا واحدة تأتي مع دقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 مع دعم الفلاش ليد كما تدعم تصوير الفيديوهات جودة الـ 720 بكسل.

• يدعم Nokia C10 تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS كما أنه  مستشعر التسارع، القرب.

• الواي فاي يأتي بترددات Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot

• البلوتوث يأتي بإصدار v4.2 مع دعمه لتقنية A2DP.

• أما منفذ الـ USB يأتي من نوع microUSB 2.0.

• يأتي الهاتف مع منفذ الـ 3.5 ملم خاص بسماعات الاذن.

• البطارية تأتي بسعة 3000 مللي أمبير قابلة للإزالة.

• يأتي بنظام التشغيل الـ Android 11 مع واجهه مستخدم Go edition.

• يأتي الهاتف بالون الرمادي والبنفسجي.

Nokia Nokia C10 مواصفات هاتف Nokia C10 عيد الفطر نوكيا

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