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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية: تقليل انتظار الطوارئ لأقل من 10 حالات يوميا

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة تفقدية بغرفة الطوارئ بالمديرية وذلك فى إطار المتابعة الدورية والمستمرة لسير العمل داخل القطاع الصحى بالمحافظة.


وأكدت مديرية الصحة بالقليوبية أن وكيل الوزارة أكد أنه تم تحقيق إنجاز غير مسبوق فى تقليل ساعات الانتظار لما يقل عن 24 ساعة، مشيرا إلى أنه تم الوصول بإجمالى عدد حالات الانتظار خلال اليوم إلى أقل من 10 حالات يوميا بدلا من 50 حالة.


وأكد وكيل الوزارة أنه سيبذل قصارى جهده من أجل الاستمرار فى تقليل ساعات الانتظار بما يتطابق مع المعايير العالمية لانتظار الحالات الحرجة، وبهدف القضاء على قوائم الانتظار نهائيا، فى ظل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية، وقطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة.

القليوبية وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة مديرية الصحة بالقليوبية المعايير العالمية

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