وسط ترقب المستثمرين.. ارتفاع أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الثلاثاء، بدعم مشتريات من البنوك المركزية، فيما يترقب المستثمرون محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي وبيانات التضخم الأمريكية .

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.3 % ليصل إلى 2345.09 دولارًا للأوقية (الأونصة) .

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 2363.50 دولارًا.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 27.90 دولارًا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ يونيو 2021 في وقت سابق من الجلسة.

كما صعد البلاتين 1.8 % إلى 975.60 دولارًا، كما زاد البلاديوم 1.3 % إلى 1055.14 دولارًا.