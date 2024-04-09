تموين القليوبية: انتظام عمل المخابر البلدية طوال أيام عيد الفطر

أكد عيد عبدالله وكيل وزارة التموين بالقليوبية أن انتظام عمل المخابز البلدية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك وتم توفير حصص الدقيق لكل مخبز برصيد 3 أيام لكل مخبز في الأيام السابقة حسب أرصدة الصرف تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم.
وأشار وكيل تموين القليوبية إلى أن المخابز سوف تكون تحت رقابة تموينية مشددة وسيتم توجيه الإدارات بتسيير الحملات يوميا على المخابز لضمان توافر الخبز ووصوله إلى المواطنين وكل منطقة يعمل بها عدد كبير من المخابز لتوفير الرغيف المدعم بالجودة المطلوبة .
وشدد على القيام بالمتابعة اليومية للأنشطة التموينية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية وخاصة عمل المخابز لافتا أن هناك بعض المخابز حصلت على أجازة بناء علي تقديمهم طلب بالإدارة التموينية ولا تتخطى نسبة الــ 10 % على مستوى المحافظة .