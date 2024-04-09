تموين القليوبية: انتظام عمل المخابر البلدية طوال أيام عيد الفطر

أكد عيد عبدالله وكيل وزارة ‏التموين بالقليوبية أن انتظام عمل المخابز البلدية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك وتم توفير حصص ‏الدقيق لكل مخبز برصيد 3 أيام لكل ‏مخبز في الأيام السابقة حسب أرصدة الصرف تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم.



وأشار وكيل تموين القليوبية ‏إلى أن ‏المخابز سوف تكون تحت رقابة تموينية مشددة ‏وسيتم توجيه الإدارات بتسيير الحملات يوميا على ‏المخابز لضمان توافر الخبز ووصوله إلى المواطنين وكل منطقة يعمل بها عدد كبير من المخابز لتوفير الرغيف المدعم بالجودة المطلوبة .

وشدد على القيام بالمتابعة اليومية للأنشطة التموينية من ‏خلال غرفة العمليات المركزية ‏بالمديرية وخاصة عمل المخابز لافتا أن هناك بعض المخابز حصلت ‏على أجازة بناء علي تقديمهم طلب بالإدارة التموينية ولا تتخطى نسبة ‏الــ 10 % على مستوى المحافظة .