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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف مفاجئ.. ممثل السياسة الأوروبية: القضاء على حماس عسكريا لن يحل المشكلة

بوريل
بوريل

في اعتراف مفاجئ بصعوبة الأوضاع على الأرض وعدم قدرة الاحتلال على التخلص من حماس، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أن القضاء على حماس عسكريا لن يحل الأمور، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

اعتبر بوريل أن القضاء على حماس لن يوقف كذلك المشاكل الأساسية ولهذا فمن الضروري التوصل إلى حل سياسي.

وذكر  بوريل أن الحل العسكري لإنهاء الصراع في غزة غير ممكن.

طالب بوريل بوقف إطلاق النار وعدم مهاجمة رفح وزيادة الدعم الإنساني لغزة والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى.

اعتراف مفاجئ بصعوبة حماس بوريل

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