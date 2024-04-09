إصابة 3 أشخاص في انقلاب جرار زراعي بترعة بالشرقية

أصيب 3 اشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث انقلاب جرار زراعي بترعة بطريق منية سلمنت بمركز مشتول السوق.

تم نقل المصابين إلى مستشفى مشتول السوق، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق يفيد باستقبال كل من "رمضان. ا"، 25 سنة، و"طارق. ع"، 55 سنة، و"رضا. م"، 35 سنة، مقيمين منية سلمنت، مصابين بكدمات وسحجات بالجسد، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب جرار زراعي بترعة بطريق منية سلمنت بمركز مشتول السوق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مشتول السوق، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.