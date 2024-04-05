15 كيلو حشيش .. الداخلية تضبط صفقة مخدرات بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالشرقية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الشرقية قيام (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (1,050 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .