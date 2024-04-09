مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب اثنان آخران بكسور واشتباه ما بعد الارتجاج إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بطريق العدلية أمام قاعة هابي لاند وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والتحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس يفيد إستقبال كلا من "حسام ر ا" 21 سنة مقيم الابراهيمية مصاب بكسر بالرسغ الايسر و"اسلام ر م" 20 سنة مقيم الابراهيمية مصاب بإشتباة ما بعد الارتجاج.

كما تم إستقبال "عصام م ا" 40 سنة "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع موتوسيكل بطريق العدلية امام قاعة هابي لاند وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين والتحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.