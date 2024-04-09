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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

مصر رقم 7| 16 دولة تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر.. وهذا أول بلد يحتفل

صدى البلد

بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال أمس، الاثنين، أعلنت العديد من الدولة العربية أن اليوم، الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان المبارك وغدا، الأربعاء، هو أول أيام عيد الفطر 2024 من بينها مصر والسعودية.

16 دولة تحتفل الأربعاء

أعلنت دار الإفتاء المصرية بعد صلاة المغرب مساء أمس أن اليوم هو المتمم لشهر رمضان وغدا، الأربعاء، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلن الديوان الملكي السعودي أن المحكمة العليا قررت أن اليوم، الثلاثاء، هو اليوم الثلاثين لشهر رمضان، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر 2024.

إلى جانب ذلك، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في قطر أن غدا، الأربعاء، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وهو ما أعلنته أيضًا لجنة تحري رؤية هلال شهر شوال في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وهيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين.

وفي السياق، أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، أن رؤية هلال شهر شوال لم تثبت، لذلك فاليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وغدا، الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلن ديوان الوقف السني العراقي وإقليم كردستان، وكذلك هيئة الرؤية الشرعية في الكويت ومجلس الفقه الإسلامي في السودان أن غدا، الأربعاء، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت رئاسة الشئون الدينية في تركيا أن اليوم هو المتمم الثلاثين لشهر رمضان وأن غدا هو أول أيام عيد الفطر، وهو ما أعلنه أيضًا مفتي الديار الفلسطينية محمد حسين؛ ومفتي الجمهورية التونيسية هشام بن محمود ووزارة الأوقاف اليمنية.

كما أعلنت الجزائر وسوريا وموريتانيا أيضًا أن غدا هو أول أيام عيد الفطر، ليحتفل بذلك مع مصر غدًا بأول أيام عيد الفطر المبارك السعودية وقطر والإمارات والبحرين ولبنان والعراق والكويت والسودان وتركيا والجزائر وفلسطين وتونس واليمن وسوريا وموريتانيا.

الدول العربية التي ستحتفل أولًا

رغم أن 16 دولة أعلنت أن غدا هو أول أيام عيد الفطر المبارك، إلا أن موعد صلاة العيد يختلف من دولة لأخرى، وهو ما يعني أن هناك دولًا ستسبق الأخرى في بداية الاحتفال بعيد الفطر. 

ووفق ما تم الإعلان عنه، فإن أولى الدول العربية التي ستحتفل بعيد الفطر المبارك هي دولة البحرين، حيث ستبدأ صلاة العيد في تمام الساعة 5:38 صباحًا، تليها دولة قطر التي ستبدأ الصلاة فيها في تمام الساعة 5:39 صباحًا؛ ثم دولة الكويت بتوقيت 5:43 للصلاة.

تأتي بعد ذلك دولة السودان التي تبدأ صلاة عيد الفطر بها في تمام الساعة 5:47 صباحًا؛ ثم فلسطين الساعة 5:50 دقيقة صباحًا؛ ثم العراق الساعة 5:57 صباحًا؛ ثم مصر الساعة 5:59 صباحًا، لتكون بذلك دولة مصر هي 7 دولة عربية تبدأ احتفالاتها غدًا بعيد الفطر المبارك.

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