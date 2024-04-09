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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس قوي عاملة النواب: نقف خلف القيادة السياسية لاستكمال مرحلة البناء والتنمية

عادل عبد الفضيل ،
عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

هنأ النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسمه وباسم عمال مصر بصفة عامة، وباسم 250 ألف عامل بالقطاعات الثلاثة بصفة خاصة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله أمتنا من قوى الشر المتربصين بها.

 

وأعرب النائب "عبد الفضيل" عن تمنياته بأن يحمل العيد كل الأماني الطيبة لمصر وشعبها العظيم، داعيا الله عز وجل بمزيد من الازدهار والتقدم في سبيل مستقبل أفضل لمصر والمصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فترة رئاسته الجديدة، يستكملون بها رؤاكم الحكيمة في بناء الجمهورية الجديدة التي نفخر جميعًا بإنجازاتها وبنجاحاتها التي تحققت بفضل توجيهاتكم.

وقال رئيس قوى عاملة النواب في ختام تهنئته: “ونحن نستقبل عيد الفطر المبارك إذ نستلهم منه المعاني وقيم الإثابة لتكون لنا دافعًا على البذل والعطاء لرفعة وطننا  الحبيب لغد مشرق، ويقف شعب وعمال مصر خلف القيادة السياسية مجددين العهد لاستكمال مرحلة البناء والتنمية للوصول إلي الجمهورية الجديدة تزامنا مع بدء السنة الحادية عشر في ظل حكم قيادتكم الرشيدة، وبناء الجمهورية الجديدة، التي تضمن حياة كريمة لكل المصريين”.

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