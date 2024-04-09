مجدي عبد الغني يعلن عن مفاجأة في مباراة الأهلي والزمالك

أكد مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية السابق على وجود طاقم تحكيم مصري في مباراة الأهلي والزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب مجدي عبد الغني :"نائب رئيس لجنة الحكام يُؤكد: إقامة مباراة القمة المقبلة بين الزمالك والأهلي بطاقم تحكيم مصري".

حسم وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى القرار النهائى لمكان إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأوضح وليد العطار في تصريحات إذاعية قائلا ": الاتحاد الدولى لكرة القدم" فيفا " لم يرد حتى الان على الموافقة على استضافة المملكة العربية السعودية لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ولكن المباراة سوف تقام فى مصر ".





وأضاف وليد العطار قائلا " مباراة القمة سوف يتم إسنادها لطاقم تحكيم مصرى بالكامل ".