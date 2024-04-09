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برلمان

عربية النواب تحيى الموقف الحاسم من شيخ الأزهر تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة

أحمد فؤاد أباظة رئيس
أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

وجه النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تحية تقدير واحترام إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على مواقفه الحاسمة والواضحة من العدوان الإسرائيلى الغاشم تجاه الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وأشاد بتصريحات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التى أكد فيها أن حالة التشتت والضعف التي أصابت أمتنا العربية أفقدتها توازنها وقدرتها على مواجهة أزماتها المتلاحقة، ومَن يتدبر الوضع العربي الحالي يصاب بألمٍ شديدٍ لما آل إليه حال عديدٍ من الدول العربية كفلسطين والسودان وليبيا والعراق وغيرهم من الدول، وأن عالمنا العربي لن يستعيد قدرته على النهوض والتقدم ومواجهة أزماته إلا بتحقيق الوحدة العربية المنشودة، وتغليب المصلحة العربية المشتركة.

 

وطالب "أباظة"، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، الدول العربية بأن تعى وتدرك جيداً تأكيد فضيلة الإمام الأكبر على أن تعاملنا -كعالم عربي- مع القضية الفلسطينية لم يعكس ما نملكه من نعمٍ وقوًى وثروات ودبلوماسية وإشارته إلى تنبه القوى الاستعمارية الكبرى إلى أن قدرتهم في السيطرة على المنطقة مرهونة بتفرقنا وتشتتنا نحن العرب والمسلمين وأنَّ هذا هو السبيل الأوحد لتواجدهم بيننا لتحقيق مخططاتهم في نهب ثروات بلادنا وبما يحقق نهضتهم وتقدمهم.

وأعرب عن أمله فى أن تسعى الدول العربية إلى تحقيق حلم الوحدة والتكامل والتنسيق والعمل العربى المشترك لمواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه الأمة العربية، والإسراع فى تحقيق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة اتفاقه التام مع تشديد شيخ الأزهر على أن الأصوات المتطرفة التي وصمت الإسلام بالإرهاب أصابها البكم منذ بدء العدوان الإسرائيلي الإرهابي على غزة، وأن دعوات الإسرائيليين لاستخدام الأسلحة النووية في غزة، وتشبيه المسئولين الإسرائيليين للفلسطينيين الشرفاء الأبرياء -الذين يدافعون عن حقهم في الحياة وحق وطنهم في الوجود بأنهم حيوانات وأن هذا هو عين الإرهاب وهذا هو الإرهاب الذي يحظى بدعم عالمي لا محدود لارتكاب مجازره وجرائمه في حق أبرياء فلسطين.

واعتبر هذه التصريحات المهمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمثابة رسالة عاجلة إلى المجتمعات العربية للعمل الجاد والتوجه الحقيقى نحو الوحدة والتكامل والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة حرب الإبادة التى تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جاءت خلال استقباله عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي،  بمشيخة الأزهر؛ لمناقشة سبل التعاون بين الأزهر الشريف والبرلمان العربي في إعداد تقرير سنوي عربي لرصد جهود مكافحة التطرف والإرهاب.

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره لما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر من جهود كبيرة في نشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي، مصرحًا: "نقدر جهودكم في نشر التسامح الإنساني وبيان الوجه الحقيقي للدين الإسلامي الحنيف، وكلماتكم الحكيمة في مختلف الملتقيات الدولية هي محل اهتمام عالمي، ومواقفكم أكَّدت أن الأزهر يحمل على عاتقه هموم الشعوب العربية والإسلامية، ونقدر دوركم في دعم قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وأضاف عادل بن عبد الرحمن العسومي أنَّ البرلمان العربي يسعى لتوطيد علاقته بالأزهر الشريف والتَّعاون لبيان الصورة الصحيحة للإسلام؛ حيث قدم مقترحًا لفضيلة الإمام الأكبر للتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف لإعداد تقارير مشتركة حول مكافحة الإرهاب والتطرف وإعداد تقرير عربي سنوي لرصد جهود مكافحة التطرف والإرهاب؛ حيث رحَّب فضيلته بهذا المقترح ووجَّه بدراسته وبحث آليات تنفيذه من قبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

احمد فؤاد اباظه مجلس النواب أحمد الطيب العدوان الإسرائيلي

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