فتاة لـ علي جمعة: هل أكون عاقة لو رفضت طلب أمي بقطع صلة رحم؟

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال فتاة حول: "لو حصل خلاف بين أمي واحدى الأقارب لازم أقاطعها كنوع من بر أمي، هل ده بر والدين"؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الثلاثاء: "الأب والام اختلفوا مع احد الأقارب الجد او الخال، فيريدوا أن يقطع صلة الرحم، مفيش داعى إننا نغيظ ابونا وامنا، ونقول لهم إننا رايحين للشخص اللى زعلان معاه، ما بلاها الكيد والغيظ". .



وأضاف: "إيه اللى هيحصل إنك لو تتحلى بالحكمة، وضع الشخص المناسب يالحالة المناسبة عند الوقت المناسبة".



برنامج نور الدين، الذى يعرض على القناة الأولى يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.