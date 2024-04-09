عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المؤتمر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية بعيد الفطر

الربان عمر صميدة،
الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر

هنأ حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.


وأكد حزب المؤتمر ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية والسنوي والذي يضم كافة أطياف المجتمع ، حملت العديد من  الرسائل  ووضعت أولويات المرحلة القادمة ، بعد بدء الولاية الجديدة للرئيس وفي مقدمتها إصلاح المسار الاقتصادي والاهتمام بالمواطن المصري، وتحسين حياته عبر حياة كريمة و تكافل وكرامة ومواصلة المشروع التنموي الضخم لصالح البلاد في إطار الجمهورية الجديدة.



وأوضح حزب المؤتمر ، أن الرئيس السيسي دائما يرسل لنا  رسائل واضحة ومحفزة لكل أطياف المجتمع بتأكيده أهمية الاستمرار في الحوار الوطني ، مؤكدا أن استكمال الحوار الوطني فيه دفعة سياسية لكافة القوى الوطنية بإشراك رؤاها السياسية في المشهد والاستماع للجميع لمواجهة تحديات الوضع الراهن سياسيا واقتصاديا.


وإختتم الحزب تهنئته بدوام التوفيق والسداد للقائد وزعيم المسيرة الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن تستمر في تقدم وازدهار ورخاء وأمن وأمان وتستمر مسيرة التنمية لمستقبل أبنائنا .

المؤتمر الربان عمر صميدة مجلس الشيوخ عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

معجزة ربانية تحدث آخر ساعة من رمضان .. ترقبوها

إبراهيم فايق يترك العمل في أون تايم سبورتس.. إلى أين؟

أمطار رعدية والقادم أصعب.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس اليوم

ترشيحاتنا

ثمانيني والرغبة الحرام.. سهرة حمراء مع متسولة وراء مقـ.تل عجوز الوراق

فتاة لـ علي جمعة: هل أكون عاقة لو رفضت طلب أمي بقطع صلة رحم؟

شاهد.. استعدادات مكثفة لـ"الداخلية" لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر

نتنياهو: ملتزمون بالقضاء على حماس في رفح ولا توجد قوة بالعالم ستوقفنا

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة قبل ساعات من بداية أيام العيد

مصر رقم 7| 16 دولة تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر.. وهذا أول بلد يحتفل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل من وضع الكركدية على البشرة.. بعد انتشاره على السوشيال ميديا

سمية الخشاب وأبطال مسلسل ب 100 راجل في ضيافة صدى البلد.. صور

حلويات العيد|طريقة عمل الجوزية الروسية

احتياطات قبل ارتداء ملابس العيد الصيفي

فيديو

بعد أزمته مع محمد سلام.. موقف جديد مفاجئ لـ نجل بيومى فؤاد

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر وما قيمتها وحكم من ينسى أو يتكاسل عنها

سقوط ميكروباص بالركاب في النيل .. تفاصيل حـ.ادث معدية بني سويف

أمطار رعدية وغزيرة.. تحذير من حالة الطقس وتخفيف الملابس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ