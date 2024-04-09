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رئيس التحرير
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برلمان

خارجية النواب: استكمال الحوار الوطني يعزز ثقة المواطن في مسارات الإصلاح والتنمية

إيلاريا حارص، عضو
إيلاريا حارص، عضو مجلس النواب

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الحوار الوطني، يعزز ثقة المواطن في مسارات الإصلاح والبناء والتنمية الشاملة بالجمهورية الجديدة، مثمنة دعم الرئيس المستمر لإثراء حالة النقاش والانفتاح السياسي التي دشنت منذ إطلاق الحوار في أبريل 2022.    

 

وأوضحت "حارص" في تصريحات لها اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال إفطار الأسرة المصرية على استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.

 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن خطاب الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية يؤكد أن الولاية الجديدة للرئيس تتزين بالمصارحة والمكاشفة وحوار وطني يدعم أركان الجمهورية الجديدة بمساري الديموقراطية والتعددية الحزبية، مؤكدة أن استجابة الرئيس لتوصيات الحوار تؤكد نجاحه وتزيد من الأجواء الإيجابية في الجلسات المقبلة التي ستليق بطبيعة المرحلة والولاية الجديدة.

 

وأوضحت أن الحوار الوطني نجح في خلق حالة غير مسبوقة من الزخم السياسي والفكري، خاصة أنه حظي باهتمام كبير من القيادة السياسية، وسبق للحكومة أن ترجمت هذا الاهتمام إلى شكل قرارات تنفيذية، مما يؤكد الجدية في التعامل مع التوصيات.

 

وأشارت إلى أن الاستجابة السريعة من قبل الحكومة ومؤسسات الدولة لمخرجات الحوار، تعكس الحرص الدؤوب على مواصلة حالة الحراك الفكري المتنوع الذي انبثقت عن الجلسات السابقة وأسفرت عن معطيات جديدة تخدم الوطن.

 

كما نوهت على أن الحوار الوطني يعد حالة فريدة تشهدها الحياة السياسية الحزبية في مصر بشكلها الحقيقي، ويرجع ذلك إلى الرؤية الرشيدة للرئيس السيسي عندما كلف باجراء الحوار مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022، ومع أداء اليمين الدستورية لولاية جديدة يؤكد ضرورة مواصلة الحوار، الأمر الذي يضع مسؤولية كبيرة على عاتق كافة الأطراف السياسية والقوى الوطنية للخروج بأفضل التوصيات لمواجهة كافة التحديات.

إيلاريا سمير حارص مجلس النواب عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة العلاقات الخارجية

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