الجيش اللبناني يعلن تسلمه جثمان باسكال سليمان من السلطات السورية

أعلن الجيش اللبناني ، اليوم الثلاثاء، تسلمه جثمان المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان من السلطات السورية.

وقال الجيش اللبناني، إن جثة باسكال سليمان ستُنقل إلى المستشفى العسكري للكشف عليها استكمالا للتحقيقات.

ومن جانبها ، قالت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية إن التحقيق في قتل باسكال سليمان يجب أن يكون واضحا وشفافا وعلنيا.

وأكد الدائرة الإعلامية في الحزب، أن جريمة خطف وقتل باسكال سليمان جريمة سياسية.

وتم اختطاف باسكال سليمان، الأحد الماضي، بحسب ما أعلنه الجيش اللبناني، وحزب "القوات اللبنانية"، الذي قال قبل الإعلان عن مقتله إنه "إذا لم تُكشف هوية الجهة الخاطفة فيعني أن الجهة المجهولة معلومة"، ملوحًا بـ"التصعيد الشعبي والسياسي" لمعرفة مصيره.