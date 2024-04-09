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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الحوار الوطني يقدم خيارات عديدة أمام صانع القرار في مواجهة التحديات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال النائب جيفارا الجافي، عضو مجلس الشيوخ، إن إشراك كافة القوى الوطنية والسياسية في الحوار الوطني، وسماع رأيها و توصياتها يعزز حالة الديمقراطية في الوطن، ويؤكد نضوجها ويجهض كل الشائعات السافرة والمغرضة في الخارج عبر منصات مأجورة خبيثة عن حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيراً إلى أن استمرار الحوار الوطني يؤكد التشاركية في صنع القرار.

 

ولفت الجافي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أولوية أولي في المرحلة المقبلة، علاوة على الاستمرار في حالة الحوار الوطني والاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وغيرها، وهى الأولويات التي حددها الرئيس السيسي مع بدء الولاية الرئاسية الجديدة له.

 

ولفت عضو مجلس الشيوخ، الى أن تسليم مخرجات الجولة الثانية من الحوار الوطني للرئاسة، وهي المعنية بالشئون الاقتصادية والعمل فور على تنفيذها، فور وصولها بحسب تصريحات رئيس الوزراء، يؤكد أن الحوار الوطني استراتيجية دولة وخطى مرسومة بدقة نحو المستقبل، وأنه لا تخلي عنه خلال السنوات القادمة، حتى تتغلب مصر على كل تحدياتها.

 

وشدد نائب الشيوخ، أن الحوار الوطني فكرة لا نظير لها عربيا، وتضع خيارات عديدة أمام صانع القرار وتوصيات مختلفة في كافة المجالات.

 

واختتم النائب جيفارا الجافي، حديثه بالقول أن إعلان الرئيس السيسي، استمرار الحوار الوطني يؤكد الايمان التام به، وقوة وفاعلية توصياته في كافة القضايا.

جيفارا الجافى مجلس الشيوخ الحوار الوطني

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