عودة 150 ألف نازح.. الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن مقترح التسوية الأمريكي لحماس

كشفت تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة بشأن مقترح التسوية الأمريكي خلال المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس.

ووفقا لتقرير الصحيفة الأمريكية، يتضمن اقتراح التسوية الأمريكي الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء لحماس عودة ما يصل إلى 150 ألفا من سكان غزة النازحين إلى شمال قطاع غزة، بحسب مسؤولين مطلعين على المحادثات.

وعبر أحد المسؤولين عن شكوكه، قائلا: "لسنا متفائلين"، وحذر من التقارير التي تحدثت عن تقدم في المفاوضات بين حماس وإسرائيل بشأن اتفاق صفقة تبادل الأسرى.

وبحسب التقرير، اقترح ممثلون إسرائيليون في المفاوضات في وقت سابق السماح لـ 60 ألف فلسطيني بالعودة إلى الشمال.

وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة إن "حماس تطالب بعدم وجود حواجز. وهم ينظرون إلى هذه القضية على أنها شيء يرمز إلى قدرتهم على الحكم في الجزء الشمالي من غزة".

وتحدثت تقارير مختلفة عن أن نقطة الخلاف الرئيسية في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة هي عودة النازحين إلى أجزاء مختلفة من الأراضي الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن مسؤولًا إسرائيليًا أكد أن إسرائيل ستشتري 40 ألف خيمة للتحضير لإجلاء الفلسطينيين من رفح.