أوقاف القليوبية تحدد ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك بالساحات

أكد فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، تشكيل غرفة عمليات عيد الفطر المبارك حيث تم التأكيد على قيادات الدعوة والمتابعة بالمديرية على التواجد بجميع المناطق والمساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد، والعمل على الجاهزية الكاملة لاستقبال المصلين وتوفير جميع المتطلبات لكل ساحة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، على تواجد الخطباء مبكراً بالمكان المخصص لكل إمام لأداء صلاة وخطبة العيد، مع بيان وشرح أن الساحات تماماً كالمساجد لها قداستها ويجب الالتزام بآداب المسجد كاملة بالساحات، مع الفصل بين الرجال والنساء أثناء الصلاة بتخصيص مكان للنساء بوجود فاصل وحائل دون الرجال.

ووجه الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، كل الشكر والتقدير لجميع قيادات المديرية والأئمة على ما بذلوه خلال الشهر الكريم فى خدمة المساجد والمصلين فى ظل توفير مساجد التهجد والاعتكاف واستقبال المصلين فى صلاة التراويح، وكذا الدروس والفعاليات الدينية والقرآنية التى تمت خلال الشهر الكريم وبصورة غير مسبوقة على الإطلاق.