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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة تقتحم مسلسل هدر الطعام بـ الفنادق ..مستند

مطعم فى فندق - أرشيفية
مطعم فى فندق - أرشيفية

تسعى المنشآت الفندقية الفترة الراهنة على مناقشة أعضائها لتقليل هدر الطعام بالفنادق ،عقب تلقيها تقرير من وزارة الصحة عن أسباب هدر الغذاء يتضمن بعض المقترحات.
وأشارت دراسات وزارة الصحة في تقرير لها مرسل إلى غرفة المنشآت الفندقية حصل "صدى البلد" على نسخة منه إلى أسباب هدرالغذاء ،جاء على رأسها نقص تدريب وتوعية العاملين بمجال الغذاء ،قلة الخبرة الإدارية في إدارة الأغذية المهدرة.
وتضمت أسباب هدر الغذاء وفقا للتقرير ، عدم وجود التخطيط المناسب من جانب المستهلك ،وأخطاء في المعالجة الصناعية ومواكبة سياسات سلامة الغذاء ويتعين على مصانع الأغذية وغيرها الامتثال للوائح سلامة الغذاء.
أضاف التقرير إلى أن الأسباب تضمنت يحدث الهدر بسبب افتقار الإدارة السليمة والصعوبات الفنية في خطوط الحصاد والتخزين ومشاكل التبريد في الظروف الجوية شديدة الحرارة والتعبئة والبنية التحتية والتسويق ،وعدم القدرة على تحديد معدلات الطلب المتوقعة بدقة.
أوضح التقرير أن أحجام الوجبات المقدمة في الطعام تزيد عن المعايير التي وضعتها منظمة الأغذية العالمية بما يتراوح بين 2 إلى 8 أضعاف وهو ما ينعكس في زيادة كميات الفاقد فة تلك المطاعم.
أفاد التقرير إلى عدم كفاية صيانه معدات حفظ الأغذية ، بالإضافة إلى ثقافة العملاء ونقص وعيهم بأهمية تقليل معدلات الفاقد ، والأنشطة الترويجية التي تتبعها المطاعم لتشجيع العملاء على الإفراط في الطلب.
ووضع التقرير إستراتيجيات فعالة تساعد على تقليل الهدر بشكل كبير في المؤسسات والحفاظ على البيئة ، أبرزها التخطيط قبل التسويق وتحديد نوع المواد الغذائية المطلوبة على حسب الميزانية المتاحة والشراء قد الحاجة فقط "التسويق بذكاء".
وتضمنت الاستراتيجية حفظ الفائض من الطعام بطريقة سليمة ،تخزين المواد الغذائية بالطريقة السليمة ،قراءة المعلومات على عبوات الأغذية جيدا مثل تاريخ الصلاحية وخلافة ،وإجراء عمليات جرد منتظمة للمخازن ،التأكيد على التخزين المناسب ووضع الملصقات المناسبة.
وبناء على ماجاء في تقرير وزارة الصحة المرسل إلى غرفة المنشآت الفندقية ، طالبت الغرفة أعضائها بالافادة عن مدى إستفادة الفنادق من التقرير في تقليل نسبة هدر الطعام بالفندق بعد التطبيق العملى.
 

 

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المنشآت الفندقية هدر الغذاء الغذاء وزارة الصحة أسباب هدرالغذاء الفنادق

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