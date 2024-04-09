عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

«البحوث الإسلامية» يعلن تنفيذ خطة رباعية خلال أيام عيد الفطر المبارك

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن تجهيز خطة دعوية تُنفذ خلال أيام عيد الفطر المبارك بمشاركة وعاظ الأزهر وواعظاته من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر بالتواصل المستمر مع الجمهور في مختلف أماكن تواجدهم خاصة في مثل هذه المناسبات المهمة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد إن طبيعة عمل الوعاظ والواعظات تقتضي أن يكونوا على اتصال مستمر مع مختلف فئات المجتمع المتنوعة بما يحقق الوعي العام ويوضح لهم ما التبس عليهم من مفاهيم وقضايا فكرية وحياتية، كما أن هذه المناسبات الطيبة لها خصوصية حيث تزداد فيها معدلات الاستجابة والرغبة في الاستفادة من هذه النماذج الدعوية، وهو ما يدرك المجمع أهميته وبالتالي يكون لديه أولوية خاصة في تكثيف البرامج الدعوية والتوعوية في مثل هذه الأوقات.

أضاف الأمين العام أن برنامج عيد الفطر المبارك يشتمل على أربعة محاور، الأول منها: المشاركة في أداء صلاة عيد الفطر المبارك في نحو 627 ساحة مخصصة لصلاة العيد في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى لقاءات وزيارات دور رعاية الأيتام والمسنين والبالغة نحو 66 دارًا، أما المحور الثاني في الخطة فيشتمل على تنظيم نحو 28 مجلسًا محليًا للتواصل مع الفئات الجماهيرية المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية إلى نحو 178 مستشفى لزيارة المرضى ومواساتهم في آلامهم ومحاولة التخفيف عنهم.

فيما قال د. محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، إن الخطة الدعوية خلال أيام عيد الفطر المبارك هي خطة شاملة، حيث تشتمل تحركات الوعاظ والواعظات خلال أيام عيد الفطر المبارك على أماكن متنوعة فلا تقتصر على المساجد فقط، وإنما تضم أماكن دور الرعاية الاجتماعية، ودور الإيواء والمستشفيات إلى غير ذلك من الأماكن التي تحتوي على هذه الفئات الأولى بالرعاية والعناية لرفع الروح المعنوية لهم وبثّ الآمال في نفوسهم، مشيرًا إلى أن يوم العيد يعد فرصة طيبة للتواصل بين الناس، وسبيلًا لنشر قيم المحبة والرحمة والتسامح والود وصلة الأرحام، وتخفيف الآلام عن الناس ومواساة الفقراء والمساكين وإدخال السرور على نفوسهم، ونشر روح التكافل الاجتماعي فيما بينهم.

أضاف الهواري أن المحور الثالث من الخطة يتمثل في تنفيذ فعاليات الحملة التوعوية التي تم إطلاقها الأسبوع الجاري بعنوان: «أغنوهم عن ذل السؤال»، لدعوة الناس للتكافل والتراحم فيما بينهم، لافتًا إلى أن المحور الرابع يتمثل في استمرار عمل لجان الفتوى في جميع مدن ومحافظات الجمهورية لتقديم خدمة الفتاوى خلال هذه الأيام تيسيرًا علي الجمهور وتلبية لاستفساراتهم المتنوعة.

البحوث الإسلامية الازهر الشريف خطة دعوية عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

معجزة ربانية تحدث آخر ساعة من رمضان .. ترقبوها

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه

تهنئة عيد الفطر .. أجمل الرسائل ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

ترشيحاتنا

مسئولون بريطانيون: حاليا لن يتم فرض قيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

حسام موافي يكشف أخطر أنواع الصداع.. فيديو

حمادة هلال وروجينا في سبوت لايت مع شيرين سليمان في عيد الفطر

تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع مترو أنفاق محطة الملك الصالح بالقاهرة

خلال اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يهنئ نظيره التونسي بـ عيد الفطر

إحالة مسئولين وأطباء بمستشفى بركة السبع بالمنوفية للتحقيق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسه بيحبها.. 10 صور رومانسية جمعت بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

إصابات بالجملة في الزمالك| أزمات صحية لـ4 لاعبين .. ما موقف مباراته مع الاتحاد السكندري؟

مريم أوزرلي تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

بعد أزمته مع محمد سلام.. موقف جديد مفاجئ لـ نجل بيومى فؤاد

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر وما قيمتها وحكم من ينسى أو يتكاسل عنها

سقوط ميكروباص بالركاب في النيل .. تفاصيل حـ.ادث معدية بني سويف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ