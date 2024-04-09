عائلات الرهائن الإسرائيليين يضغطون على حكومتهم لعقد اتفاق لتحريرهم

يتجمع العشرات من المتظاهرين، بما في ذلك أقارب الأسرى المحتجزين في غزة، في ميدان يجال شيلوه في القدس المحتلة على أمل الضغط على مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق يحرر الرهائن.

ودعا أهالي الرهائن أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي إلى “النظر في عيونهم” قبل اتخاذ القرار، بحسب بيان صادر عن منتدى أسر الرهائن والمفقودين، وأوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتأتي هذه المظاهرة في الوقت الذي من المقرر أن يعقد فيه مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ​​اجتماعًا لبحث محادثات الرهائن في القاهرة، بعد اجتماع مجلس الوزراء الحربي المنعقد حاليًا حول نفس الموضوع.

ومن المقرر أن يكون اللقاء الساعة السابعة مساءا.