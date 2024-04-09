قرار عاجل من النيابة بشأن سائق سيارة تسبب في إصابة 12 شخصا بالتجمع

أمرت جهات التحقيق بحبس سائق سيارة نقل4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه تسبب في إصابة 12 شخصا بالتجمع



ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض علي سائق سيارة نقل لاصطدامه بأتوبيس محدثاً إصابة 12 من مستقليه ولاذ بالفرار .

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بشأن إصابة عدد 12 شخص يستقلون أتوبيس إثر إدعاء مصادمة مع سيارة نقل قلاب لاذت بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى إرتكاب الواقعة وقائدها يعمل سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث .

واعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه من محل الواقعة خشية ضبطه وتبين عدم حمله ثمة تراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.