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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مهددان بالحبس.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة

ماجد المصري وأيتن
ماجد المصري وأيتن عامر في ورطة .. وهذا هو دليل البراءة

يعيش ماجد المصري وأيتن عامر فترة صعبة بعدما تسبب مسلسلهما الرمضاني “زوجة واحدة لا تكفي” في حالة كبيرة من الجدل والانتقاد، حيث شارك المسلسل في الموسم الرمضاني لعام 2024 وجاء ببطولة باقة من نجوم الكويت ومصر مثل الفنانة الكويتية هدى حسين والفنان ماجد المصري والفنانة أيتن عامر.

ونكشف في الفيديو التالي تفاصيل الأزمة التي يتعرض لها كل من  ماجد المصري وأيتن عامر وعن مستقبلهم بعد استدعائهم في النيابة وهل هذا الأمر قد يعرضهم للحبس، وعن دليل البراءة الوحيد الذي قد يكون المنقذ لهم للخروج من أزمتهم.

 

 

أثار مسلسل (زوجة واحدة لا تكفي) جدلًا واسعًا داخل المجتمع الكويتي بسبب تسليطه الضوء على الخيانة الزوجية وتعدد الزوجات والزواج العرفي، وهو الأمر الذي اعتبره البعض عرضًا جريئًا في طرح الموضوعات وطالب العديد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بوقفه مستندين بذلك على بعض الجمل والمشاهد الجريئة به.

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