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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المطران شيحان يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

المطران جورج شيحان
المطران جورج شيحان

هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال المطران شيحان في بيان نشره: "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" صباح اليوم: "باسم إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، باسم مطرانها، رئيس أساقفتها، وباسم كهنتها، ورهبانها، وعموم أبناء الطائفة المارونية في مصر، نرسل تهنئتنا القلبية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بكل الخير والسلام، كلل الله مسيرتكم بكل النجاح، والخير، لنهضة وطننا مصر، وشعبها العظيم. حفظها الله وحفظكم.

كما نرسل تهنئتنا لجميع المسؤولين السياسيين، والعسكريين، وكذلك جميع إخواتنا المسلمين شركاء الوطن في أرض مصر المحروسة، كل عام وأنتم بكل الخير والسلام".

وقام المطران شيحان بزيارة لمشيخة الأزهر الشريف، للتهنئة بالعيد، حيث التقى الإمام الأكبر، فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر الشريف، وكذلك فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.

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