أبو الليف: كلمات أغاني المهرجانات مُسفة وهابطة.. ولا بد من تدخل الموسيقيين

قال المطرب نادر أبو الليف، إنه لم يقف يوما ضد مؤدي المهرجانات ولكنه يتصدى للكلمات المُسفة والهابطة التي تجرح مشاعر الجمهور.

وطالب نادر أبوا الليف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بإيقاف أي مؤدي مهرجانات يخالف قواعد الذوق العام ويقدم أغان هابطة.

تابع المطرب نادر أبو الليف، هناك أعضاء نقابة لا يصلحون للغناء وأصواتهم نشاز، مضيفا: يشرفني أكون مطرب مهرجانات ولكني أنتقي كلماتي، لأنني دارس فن ومتربي على التراث الشرقي الأصيل".