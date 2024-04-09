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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعادل أرسنال وبايرن ميونيخ 2-2 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

أرسنال
أرسنال

انتهت أحداث مواجهة أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، على ملعب الإمارات، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح في تسجيل هدفي الأرسنال اللاعب بوكايو ساكا ولياندرو تروسارد في الدقيقتين 12 و76، وسجل هدفي بايرن ميونيخ سيرج جنابري وهاركي كين في الدقيقتين 18 و32.

وينتظر الفريقين حسم التأهل في مباراة الإياب في ميونيخ الأسبوع المقبل.

وكشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، على ملعب الإمارات، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل آرسنال، عودة الثنائي الهجومي بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي للمشاركة الأساسية، بعد التعافي التام من الإصابة.

أما بايرن ميونخ، فيتسلح بمهاجمه الدولي الإنجليزي هاري كين، الذي سبق وأن زار شباك آرسنال كثيرًا، خلال فترة لعبه في توتنهام.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

آرسنال: رايا - كيويور - ساليبا - جابرييل - بن وايت - رايس - جورجينيو - أوديجارد - مارتينيلي - ساكا - هافيرتز.

بايرن ميونخ: نوير - ديفيز - دي ليخت - داير - كيميتش - جوريتسكا - لايمر - موسيالا - جنابري - ساني - كين.

ويلتقي الفائز من المواجهتين، مع المتأهل من لقائي ريال مدريد ومانشستر سيتي.

 

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