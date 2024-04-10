عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أفضل العبادة ليلة العيد.. ركعتان في جوف الليل وإسعاد الفقراء

العبادة ليلة العيد
العبادة ليلة العيد

يُستحبُّ إحياء ليلة العيد بطاعة الله تعالى من ذِكْر وصلاة وتلاوة للقرآن وتكبير وتسبيح واستغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ليلة العيد.. من أحياها ينجو من 3 أهوال أبرزها فزع القيامة فاغتنمها

قيام ليلة العيد وحكم إحياؤها بالعبادة.. مستحب بالأدلة الشرعية

العبادة ليلة العيد

ويحصل الإحياء بمعظم الليل، وقيل: بساعة منه، وقيل بصلاة العشاء جماعةً والعزم على صلاة الصبح جماعةً، والدعاء فيهما.

ومن أفضل العبادة في ليلة العيد، أداء ركعتان في جوف الليل وإدخال السرور على قلوب الفقراء وسد حاجاتهم في هذا اليوم.

قيام ليلة العيد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشرع في قيام ليلة العيدين؟ حيث ظهرت بعض الفتاوى التي تدَّعي أن تخصيص ليلة العيد بالقيام يُعَدُّ من البدعة المنهي عنها شرعًا.

وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على سؤال: حكم قيام ليلة العيد وهل العبادة فيها بدعة؟ إنه يندب قيام ليلة العيد وإحياؤها بشتَّى أنواع العبادة؛ مِن الذكر وقراءة القرآن ونحوهما وذلك باتفاق الفقهاء؛ حيث نصُّوا على أنَّ ذلك مِن أعظم القربات وأجلِّ العبادات التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها ويغتنمها لإحياء قلبه وتزكية نفسه.

وأوضحت، أن النصوص الشرعية والآثار المروية التي وردت في ذلك كثيرة، ولا يَقْدَح في فضل هذه الليلة وما يستحب فيها من القيام والقُرَب والطاعات ما يُثَار حولها من ادّعاءات المتشددين القائلين بأنّها بدعة؛ فإنّها مردودة بالأحاديث النبوية، والآثار المروية عن الصحابة والتابعين ومَن بعدهم مِن الأئمة المجتهدين وأقوال فقهاء المذاهب المعتبرين وعملهم المستقِر الثابت، وَما تقرر في قواعد الشرع مِن أنَّ "مَنْ عَلِمَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْلَمْ".

وقد ورد الأمر الشرعي بالتذكير بأيام الله تعالى وما فيها من العبر والآيات والنعم والنفحات؛ فقال تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5]، ومن التذكير بأيام الله تعالى: قيام ليلة العيد وإحياؤها بجميع أنواع الطاعات والقربات؛ لينال قائمُها الثوابَ العظيم والأجرَ الجزيل، بالإضافة إلى ما في إحيائها مِن حياة للقلوب، وتزكية للنفوس، والأمان من سوء الخاتمة، والحيلولة دون شر العاقبة.

العبادة ليلة العيد قيام ليلة العيد ليلة العيد احياء ليلة العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

كيف كان يودع النبي شهر رمضان.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر 2024

مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير وأعضاء الزمالك "تفاصيل"

ترشيحاتنا

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

هل يجوز العمل في أيام العيد؟.. 10 حقائق ينبغي معرفتها

بايدن يتهم نتنياهو بارتكاب «خطأ» بشأن غزة

النائب مجاهد نصار يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك

رباعية نظيفة| بيراميدز يتصدر الدوري المصري بالفوز على الجونة

ألفاظ التكبير في صلاة العيد.. هل الزيادة فيها بدعة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

لو هتقضى العيد في البيت.. نصائح للاستمتاع من غير ما تسيب السرير

غير النشا.. 5 وصفات لعمل ماسك الكركديه بطرق مختلفة

يسرا تتألق في العرض الخاص لفيلم شقو.. صور

فيديو

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

حسن شاكوش يطرح أغنية انا فى البلد عضمة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ