عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قيام ليلة العيد وحكم إحياؤها بالعبادة.. مستحب بالأدلة الشرعية

قيام ليلة العيد
قيام ليلة العيد

عن قيام ليلة العيد، ورد في مشروعية إحيائها وفضلها واستحباب قيامها جملةٌ من الأحاديث عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، والعديدُ مِن الآثار عن الصحابة والتابعين، ومَن بعدهم مِن فقهاء الأمة المعتبرين، كما جرى على ذلك عملُ المسلمين سلفًا وخلفًا عبر الأعصار والأمصار من غير نكير ولا ادِّعاء أنَّ ذلك مِن البدعة المذمومة في الدين.

ملتقى «رياض الصائمين» يوضح فضل ليلة العيد وكيفية إحيائها

هل يجوز إقامة التراويح في ليلة العيد .. ماذا قال العلماء

قيام ليلة العيد

وورد عن قيام ليلة العيد، ما روي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ؛ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ» رواه ابن ماجه في "السنن"، وفي سنده: بقية بن الوليد؛ وهو ضعيف إلَّا أنَّ رِوَايَةُ بَقِيَّةَ عَنْ أَهْلِ بَلَدِهِ جَيِّدَةٌ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

وقد ورد الأمر الشرعي بالتذكير بأيام الله تعالى وما فيها من العبر والآيات والنعم والنفحات؛ فقال تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5]، ومن التذكير بأيام الله تعالى: قيام ليلة العيد وإحياؤها بجميع أنواع الطاعات والقربات؛ لينال قائمُها الثوابَ العظيم والأجرَ الجزيل، بالإضافة إلى ما في إحيائها مِن حياة للقلوب، وتزكية للنفوس، والأمان من سوء الخاتمة، والحيلولة دون شر العاقبة.

فضل قيام ليلة العيد

يقول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، في بيانه إحياء ليلة العيد، إن في العيد الكثير من السنن والمندوبات التي ينبغي على المسلم ألا يغفل عنها، وأن يسعى جاهدا للقيام بها وتطبيقها مما سيعود عليه بالثواب الجزيل، والخير العميم.

وأضاف جمعة، في منشور عبر صفحته على فيس بوك، أنه يأتي على رأس هذه المندوبات التكبير في العيد، ولم يرد في صيغة التكبير شيء بخصوصه في السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي على التكبير بصيغة: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد» والأمر فيه على السعة، لأن النص الوارد في ذلك مطلق وهو قوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} ، والمطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده في الشرع.

وتابع: ودرج المصريون من قديم الزمان على الصيغة المشهورة وهي: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

وأشار إلى أن هذه صيغة شرعية صحيحة قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه» اهـ.

قيام ليلة العيد ليلة العيد فضل قيام ليلة العيد التكبير تكبيرات العيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

تهنئة عيد الفطر .. أجمل الرسائل ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

معجزة ربانية تحدث آخر ساعة من رمضان .. ترقبوها

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

كيف كان يودع النبي شهر رمضان.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

ترشيحاتنا

400 جنيه مرة واحدة|تراجع ملحوظ في سعر الذهب قبل العيد وعيار21 مفاجأة

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

خليفة زويل.. باحث مصري يغير خريطة الطاقة في العالم

موعد صلاة العيد بالقاهرة ومحافظات مصر.. وكيفية أدائها وصيغة التكبيرات الصحيحة وعددها

مستشار الأمن القومي الأمريكي: موقف حماس من اقتراح التهدئة أقل من مشجع

معركة الأبطال| تشكيل ريال مدريد ومانشستر سيتي الرسمي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل صدفة الحلقة 30.. ريهام حجاج تقيم مع اخواتها والقبض على خالد الصاوي 

من غير تعب الوصفات.. تناول هذه التوابل يوميا وستختفى الام القدم

زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

مسلسل جودر الحلقة 15.. ياسر جلال ينخدع ويفشل في فتح رصد الكهف

فيديو

حمادة هلال يطرح "الليلة" الأغنية الرسمية لمسلسل المداح أسطورة العودة

بطولة أحمد فهمى.. مقطع دعائي لفيلم عصابة المكس والعرض في عيد الأضحى

فتحى عبد الوهاب ينافس حمادة هلال على قيادة توك توك.. فيديو

رامى جمال يعلن موعد طرح ألبومه الجديد خلينى أشوفك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ