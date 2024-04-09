هل يجوز إقامة التراويح في ليلة العيد .. ماذا قال العلماء

صلاة التراويح من السنن المؤكدة التي تفعل في ليالي شهر رمضان المبارك ، وهي مختصة بشهر رمضان، ولا تشرع في غيره من ليالي السنة، لحديث "فرض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه" والسنة أن تقام جماعة لفعل الصحابة والسلف رضي الله عنهم .

وليلة العيد ليست من ليالي رمضان وإنما من ليالي شوال ، وعليه فلا تشرع فيها صلاة التراويح جماعة، لكن من أراد أن يصلي في الليل منفرداً فله ذلك ولا يخص ليلة بعينها. والآثار الواردة في إحياء ليلتي العيد ضعيفة.

وقالوا إن ليلة العيد ليست من ليالي رمضان وإنما من ليالي شوال ، وعليه فلا تشرع فيها صلاة التراويح جماعة، لكن من أراد أن يصلي في الليل منفردا فله ذلك ولا يخص ليلة بعينها. والآثار الواردة في إحياء ليلتي العيد ضعيفة.

تكبيرات عيد الفطر

أعلنت دار الإفتاء المصرية، الصيغة المحددة لتكبيرات عيد الفطر المبارك ، ( الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا ) .

وأوضحت الدار، أن هذه الصيغة هي صيغة شرعية صحيحة وصفها الإمام الشافعي رضي الله عنه بالحسن، منوهة أن من ادعى أن هذه الصيغة المشهورة بدعة فهو إلى البدعة أقرب؛ حيث تحجر واسعا وضيق ما وسعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقيد المطلق بلا دليل، ويسعنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من استحسان مثل هذه الصيغ وقبولها وجريان عادة الناس عليها بما يوافق الشرع الشريف ولا يخالفه، ونهي من نهى عنها غير صحيح لا يلتفت إليه ولا يعول عليه.