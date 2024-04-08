موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات.. الأماكن والضوابط

ساعات قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك وتنقضي معه نفحات الخير والبركة، وبدأ كثير من المواطنين الآن بالبحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات.



وأعلن مركز البحوث الفلكية أن شهر رمضان ينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 ابريل أي أن أول أيام عيد الفطر المبارك يوافق يوم الأربعاء 10إبريل ، على أن يكون موعد صلاة عيد الفطر 2024 في محافظة القاهرة، كما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تمام الساعة 5:59 صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة والمحافظات

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة: 5:59 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الجيزة: 5:58 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الإسكندرية: 6:02 صباحا.

- موعد صلاة العيد في بورسعيد: 5:53 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر في السويس: 5:53 صباحا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2024 في العريش: 5:47 صباحا.

- موعد صلاة العيد في سانت كاترين: 5:48 صباحا.

- موعد صلاة العيد في طابا: 5:44 صباحا.

- موعد صلاة العيد في شرم الشيخ: 5:47 صباحا.

- موعد صلاة العيد في دمنهور: 6:00 صباحا.

- موعد صلاة العيد في طنطا: 5:58 صباحا.

- موعد صلاة العيد في الفيوم: 6:00 صباحا.

- موعد صلاة العيد في بني سويف: 5:59 صباحا.

- موعد صلاة العيد في المنيا: 6:02 صباحا.

- موعد صلاة العيد في أسيوط: 6:00 صباحا.

- موعد صلاة العيد في سوهاج: 5:59 صباحا.

- موعد صلاة العيد في قنا: 5:55 صباحا.

- موعد صلاة العيد في أسوان: 5:56 صباحا.

- موعد صلاة العيد في أبوسمبل: 6:02 صباحا.

- موعد صلاة العيد في مرسى مطروح: 6:15 صباحا.

- موعد صلاة العيد ف الغردقة: 5:50 صباحا.

- موعد صلاة العيد في الخارجة: 6:05 صباحا.

- موعد صلاة العيد في الإسماعيلية: 5:53 صباحا.

- موعد صلاة العيد في المنصورة: 5:57 صباحا.

- موعد صلاة العيد في الزقازيق: 5:56 صباحا.

- موعد صلاة العيد في بنها: 5:58 صباحا.

- موعد صلاة العيد في شبين الكوم: 5:59 صباحا.

- موعد صلاة العيد في كفر الشيخ: 5:58 صباحا.

- موعد صلاة العيد في دمياط: 5:55 صباحا.

- موعد صلاة العيد في السلوم: 6:21 صباحا.

- موعد صلاة العيد في نويبع: 5:45 صباحا.

أماكن صلاة العيد وضوابطها

أعلنت وزارة الأوقاف ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك 2024 ، و أكدت الوزارة أن ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك هى نفس ضوابط العام الماضى، وتعمل المديريات بالمحافظات على حصر الساحات التى ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2024، وذلك بعد إعلان الوزارة بأن صلاة العيد سيتم إقامتها فى جميع المساجد التى تقام بها الجمعة ايضا ، أما الساحات العامة فتكون إقامة صلاة العيد بها وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، من خلال التنسيق الكامل بين المديرية والمحافظة في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد.

• صلاة العيد سيتم إقامتها فى جميع المساجد التى تقام بها صلاة الجمعة.

• تقام صلاة العيد فى الساحات التى تحددها مديريات الأوقاف بالمحافظات.

• المديريات وحدها هي المنوط بها الإعداد لصلاة العيد سواء بالمساجد أم بالساحات الملحقة بها.

• تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

• عند الصلاة يجب الفصل بين الرجال والنساء.

• إن كانت الصلاة في المسجد صلى الرجال في مصلى الرجال والنساء في مصلى النساء.

• إن كانت الصلاة في الساحات لزم تخصيص مكان لهن في مؤخرة المصلى أو في جانبه بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بينهما.

• لا ينبغي أن تصلي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما.

• إن صلت بجواره دون حائل فالصلاة مكروهة عند جمهور الفقهاء باطلة عند الأحناف.

• الاستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة العيد بمصليات السيدات ولا سيما في الساحات لتحقيق الضوابط الشرعية دون أي مخالفة شرعية.