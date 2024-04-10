أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

جاء عيد الفطر بفرح وسرور لجميع جماهير الكرة المصرية بعد أعلان خروج اللاعب أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لقضي العيد في بيته ووسط أسرته، بعد قضاء شهر رمضان بالكامل تقريبآ في المستشفي.

بعد وصوله بيته .. أحمد رفعت : أنا لسه عايش بفضل ربنا و دعوات الجماهير المصرية

وفي الفيديو التالي نكشف عن الرسالة التي وجهه أحمد رفعت فور وصوله إلي بيته وعن أمنيته التي تمناها لجميع الشعب المصري، وعن وضعه الطبي في الوقت الحالي وهل كان خروجه بتصميم شخصي منه أم بموافقة الأطباء، والرسالة التي وجها لنادي فيوتشر.

بعد قضاء فترة طويلة تخطت 26 يوما في المستشفى، حصل أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، على موافقة الأطباء بالخروج من المستشفى، اليوم الثلاثاء، وقضاء العيد مع أسرته.

كان أحمد رفعت لأعب نادي مودرن فيوتشر قد سقط مغشيا عليه قبل نهاية مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، بدقيقة ونصف، في الجولة 16 من الدوري المصري يوم 11 مارس الماضي.

وكشف الطاقم الطبي إصابة اللاعب بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب.

وأشار الأطباء إلى أنه تم عمل إنعاش للقلب في الطوارئ، وبمجرد استرداد الدورة الدموية لعملها واستقرار حالة القلب عاد للعناية المركزة.