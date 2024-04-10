عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

العيد فرحة على أسرة
العيد فرحة على أسرة أحمد رفعت

جاء عيد الفطر بفرح وسرور لجميع جماهير الكرة المصرية بعد أعلان خروج اللاعب أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لقضي العيد في بيته ووسط أسرته، بعد قضاء شهر رمضان بالكامل  تقريبآ في المستشفي.

بعد وصوله بيته .. أحمد رفعت : أنا لسه عايش بفضل ربنا و دعوات الجماهير المصرية

وفي الفيديو التالي نكشف عن الرسالة التي وجهه أحمد رفعت فور وصوله إلي بيته وعن أمنيته التي تمناها لجميع الشعب المصري، وعن وضعه الطبي في الوقت الحالي وهل كان خروجه بتصميم شخصي منه أم بموافقة الأطباء، والرسالة التي وجها لنادي فيوتشر.

 

بعد قضاء فترة طويلة تخطت 26 يوما في المستشفى، حصل أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، على موافقة الأطباء بالخروج من المستشفى، اليوم الثلاثاء، وقضاء العيد مع أسرته.

كان أحمد رفعت لأعب نادي مودرن فيوتشر قد سقط مغشيا عليه قبل نهاية مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، بدقيقة ونصف، في الجولة 16 من الدوري المصري يوم 11 مارس الماضي.

وكشف الطاقم الطبي إصابة اللاعب بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب.

وأشار الأطباء إلى أنه تم عمل إنعاش للقلب في الطوارئ، وبمجرد استرداد الدورة الدموية لعملها واستقرار حالة القلب عاد للعناية المركزة.

أحمد رفعت أحمد رفعت في بيته أحمد رفعت أنا لسه عايش بفضل ربنا الجماهير المصرية نادى فيوتشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النور هيرجع يقطع| الحكومة تعلن عودة تخفيف أحمال الكهرباء.. تعرف على المواعيد

بشرى سارة لهذه الفئات| تخفيض 100% على سعر تذاكر السكة الحديد.. تعرف عليها

بعد إعلان إسلامه في رمضان.. نجم الزمالك يشارك جمهوره صورا من صلاة العيد

أسماء أبناء وأحفاد إسماعيل هنية ضحايا الغارة الإسرائيلية في غزة

جوزي مشي هنقضي وقت حلو.. فخ سيدة بشتيل لعشيقها وحفلة تعذيب

لازم الدوري يتوقف .. طلب مفاجئ من حسام حسن لسبب مثير

لحظة تلقي إسماعيل هنية نبأ استشهاد أبنائه وأحفاده| فيديو

أول تعليق لـ إسماعيل هنية بعد استشهاد أبنائه وأحفاده

ترشيحاتنا

ياسر جلال: «جودر» حقق حلمي بدخول عالم «ألف ليلة وليلة»

بسبب التهديدات مع إسرائيل.. شركة طيران ألمانية تعلق الرحلات من وإلى إيران

أدعية شهر شوال.. إليك الأعمال المستحبة في الشرع الشريف

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

إسرائيل تعتزم فتح معبر جديد إلى شمال غزة لإيصال المساعدات

بعد اغتيال أبناء هنية .. حماس : محاولة بائسة من إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر شراءها.. 3 سيارات تتعطل بعد الوصول لـ 100 ألف ميل

عشان صحتك.. جمال شعبان يكشف عادة لا تتكاسل عنها في العيد

على خطى BMW.. تويوتا بصدد إطلاق سيارة متغيرة الألوان

ماتزعلش علي لبس العيد .. طرق إزالة البقع من الملابس

فيديو

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ