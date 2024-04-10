«كاف» يصدم الأهلي ويوافق على طلب مازيمبي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق موعد مباراة الأهلي ومازيمبي رسميًا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: تحددت مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي يوم السبت 20 أبريل 3 عصرًا على أن تكون مباراة الإياب الجمعة 26 أبريل 9 مساءً.

وكان مازيمبي طلب بشكل رسمي خوض مباراة النادي الأهلي في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

علي الجانب الآخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق زد اف سى في تمام الساعة السابعة مساءً، يوم الخميس، المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.

وبعدها يخرج المارد الأحمر لخوض ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام العملاق الكونغولي مازيمبي في لوبومباشي، أحد يومي 19 و20 أبريل الجاري، قبل أن يعود لخوض مباراة الإياب بالقاهرة أحد يومي 26 و27 من الشهر نفسه.