بعد التعادل .. رئيس إنبي: الأهلي مجاش ليه

نشر الإعلامي محمد شبانة جزءًا من تصريحات رئيس إنبي بعد تعادله مع فريق الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال رئيس إنبي في تصريحات : "الأهلي مجاش ليه".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق زد اف سى في تمام الساعة السابعة مساءً، يوم الخميس، المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.

وبعدها يخرج المارد الأحمر لخوض ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام العملاق الكونغولي مازيمبي في لوبومباشي، أحد يومي 19 و20 أبريل الجاري، قبل أن يعود لخوض مباراة الإياب بالقاهرة أحد يومي 26 و27 من الشهر نفسه.