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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق ناري من المستكاوي على تعادل ريال مدريد ومانشستر سيتي

صدى البلد

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي علي تعادل ريال مدريد ومانشستر سيتي  في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب حسن المستكاوي: مانشستر سيتي وريال مدريد مباراة لاتسمح لك بشرب كوب شاي وإلا فاتك هدف.

وانتهت أحداث مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي 3-3، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

ونجح بيرناردو سيلفا في التقدم لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة، وعاد ريال مدريد بهدفين في الدقيقتين 12 و14 عن طريق روبن دياز بهدف في مرماه ورودريجو، وتعادل فيل فودين لصالح السيتي في الدقيقة 66، وتقدم السيتي بالهدف الثالث في الدقيقة 71، وتعادل للريال فالفيردي في الدقيقة 79.

 

وبتلك النتيجة ينتظر الحسم في لقاء الإياب على ملعب الاتحاد في انجلترا الأسبوع المقبل.

 

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