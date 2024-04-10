«شوبير» بعد تعادل ريال مدريد ومانشستر سيتي: «90 دقيقة نارية وأهداف تاريخية»

علّق الإعلامي الكابتن أحمد شوبير علي تعادل ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب "شوبير" عبر فيسبوك: انتهت المتعة والإثارة 90 دقيقة نارية و6 أهداف تاريخية في البرنابيو .. العودة فيها كلام كتير وجنون اكتر في انتظار الأربعاء القادم.

وانتهت أحداث مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي 3-3، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح بيرناردو سيلفا في التقدم لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة الثانية من انطلاق المباراة، وعاد ريال مدريد بهدفين في الدقيقتين 12 و14 عن طريق روبن دياز بهدف في مرماه ورودريجو، وتعادل فيل فودين لصالح السيتي في الدقيقة 66، وتقدم السيتي بالهدف الثالث في الدقيقة 71، وتعادل للريال فالفيردي في الدقيقة 79.

وبتلك النتيجة ينتظر الحسم في لقاء الإياب على ملعب الاتحاد في انجلترا الأسبوع المقبل.