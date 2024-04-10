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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«كولر» يهنئ جماهير الكرة المصرية بعيد الفطر المبارك .. ماذا قال؟

كولر
كولر

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي على تهنئة جماهير الكرة المصرية بمناسبة عيد  الفطر المبارك.

وكتب “كولر” على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كاتبا: نتمنى لك ولأحبابك عيدًا مليئًا بالسعادة والبركة والحب! نرجو أن يجلب هذا اليوم الخاص الوحدة والسلام ولحظات لا حصر لها من الذكريات العزيزة” عيد مبارك

وكان قد أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعبين لم يتفاعلوا مع مباراة إنبي سريعا في الشوط الأول، ودخلنا إلى أجواء المباراة متأخرين، نتيجة الإرهاق الذي يعاني منه الفريق بسبب ضغط المباريات واللعب كل يومين، ورغم ذلك نجح الفريق في تسجيل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول.


وتعادل الأهلي مع ضيفه إنبي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين على استاد القاهرة الدولي في إطار الجولة السادسة عشر من الدوري الممتاز.


وأضاف كولر - في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي - عقب اللقاء أنه أعطى تعليماته في الشوط الثاني بضرورة اللعب بشكل أسرع وأكثر إيجابية على المرمى، ولكن الفريق تلقى هدفا مباغتا، ولكننا سيطرنا من بعده مجددا على اللعب وتمكنا من التقدم وبعد إحراز هذا الهدف كان هناك حالة من التسرع، ولهذا قمت بإجراء عدة تغييرات في آخر ربع ساعة، مع إعطاء اللاعبين تعليمات بضرورة الاستحواذ والتركيز على المرمى وعدم فقد الكرة، ورغم ذلك احتسبت علينا ركلة ركنية وجاء منها هدف التعادل.  


وقال كولر "مسلسل إهدار الفرص ينتهي بالتركيز بشكل أفضل على المرمى، مع أداء تدريبات محددة لتفادي هذه المشكلة، وهذا الأمر لا نستطيع حاليا القيام به بالصورة المطلوبة في التدريبات، لأننا نلعب مباراة كل يومين ونخوض بعدها استشفاء وبعض التدريبات الفنية المحددة، وأقوم بالحديث مع اللاعبين ومحاولة أداء تدريبات بدنية وفنية بصورة أقوى في هذه النقطة مع اللاعبين الذين لا يشاركون".
 

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