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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند أبرزهم.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

علم الهند
علم الهند

أعلنت كل من الهند وبنجلاديش وسلطنة بروناي رسميًا عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء يوم الثلاثاء، وعليه فإن الخميس سيكون عيد الفطر المبارك فيهما.

يأتي ذلك في ظل إعلان معظم الدول العربية والإسلامية نهاية شهر رمضان 2024، يوم الثلاثاء، وتحديد غرة شهر شوال الأربعاء الموافق 10 أبريل.

فيما ذكر مركز الفلك الدولي أن بعض الدول أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شوال، ليكون يوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان 2024، وتكون غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك هو الخميس 11 أبريل.

وأوضح مركز الفلك أن بنجلاديش أعلنت رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال مساء يوم الثلاثاء وأن الخميس عيد الفطر فيها.

وأضاف أنه في الهند تم عدم ثبوت رؤية الهلال مساء يوم الثلاثاء في عدة مناطق، وعليه أعلنت أن الخميس هو عيد الفطر فيها، في حين أعلنت مناطق أخرى ثبوت رؤية الهلال، وأن غدا الأربعاء عيد الفطر فيها.

كما أعلنت سلطنة بروناي عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الثلاثاء، لذا يكون الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان والخميس أول أيام عيد الفطر.

الهند بنجلاديش سلطنة بروناي ثبوت رؤية هلال شوال عيد الفطر

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