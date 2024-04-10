محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة العيد ..صور

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها جولة تفقدية داخل المستشفيات الجامعية ، فى أول أيام عيد الفطر المبارك تفقدا خلالها عدد من الأقسام العلاجية بالمستشفى والعنايات المركزة

واطمأن المحافظ ورئيس الجامعة خلال جولتهما على سير العمل فى المستشفيات الجامعية والخدمة الصحية المقدمة للمترددين عليها ، وقدما التهنئة للمرضى بمناسبة احتفالات العيد.



وأشاد محافظ القليوبية ورئيس الجامعة ومرافقوهم خلال جولتهما بما شاهدوه في جولتهما من انتظام العمل وتواجد الأطباء وأطقم التمريض المكلفين بالعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.



من جانبه، قال الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، إنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.



وتابع أنه تم تشكيل غرفة عمليات داخل المستشفى لتلقى أى بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات خلال إجازة عيد الفطر المبارك لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفى الجامعى

894f66e5-659c-47ba-b6dc-f25b0d376975

f44d9087-38be-4c98-a102-6f1410e5833a