صباح البلد يرصد احتفالات عيد الفطر في التجمع الخامس.. توزيع الألعاب على الأطفال

رصدت مراسلة برنامج صباح البلد، احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك من أمام مسجد الشربلتي بالتجمع الخامس.



وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية رشا مجدي ونهاد سمير، ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد "أجواء الاحتفالات تعم الشوارع منذ الصباح الباكر، تم توزيع الألعاب والبلالين على الأطفال".



وأبدى عدد من المواطنين سعادتهم بالأجواء الاحتفالية لعيد الفطر المبارك، مؤكدين أن الطقس يحفز على الاحتفال بالشوارع.



وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الفطر المبارك، بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية، بحضور عدد من الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

