وفد عماني يقدم التهنئة لمحافظ القليوبية احتفالا بعيد الفطر

قام وفد من الشباب العماني، من الطلاب الدارسين بكليات جامعة بنها بمحافظة القليوبية، التهنئة للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية احتفالا بعيد الفطر المبارك.



وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية وتقديم الورود والهدايا لهم تعبيرا عن فرحته وتقديره لهم علي استمرارهم بالدراسة داخل المحافظة.



وأدى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد ناصر بمدينة بنها .



من ناحية أخرى تفقد محافظ القليوبية يرافقه رئيس جامعة بنها المستشفيات الجامعية ، فى أول أيام عيد الفطر المبارك تفقدا خلالها عدد من الأقسام العلاجية بالمستشفى والعنايات المركزة.



واطمأن المحافظ ورئيس الجامعة خلال جولتهما على سير العمل في المستشفيات الجامعية والخدمة الصحية المقدمة للمترددين عليها ، وقدما التهنئة للمرضى بمناسبة احتفالات العيد.