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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نجحت في مواجهة الصعاب.. برلماني يدعو للاصطفاف خلف القيادة السياسية لاستكمال الإنجازات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تقدم النائب المهندس، حازم الجندى ، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وجموع الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن ينعم على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

وقال النائب حازم الجندي في بيان له اليوم، إن مصر تشهد أعيادا مع عيد الفطر المبارك، حيث الإنجازات الضخمة التي تتحقق يوما تلو الآخر، ونجاح الإرادة المصرية في مواجهة الأزمات الصعبة أمنيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفي شتى المجالات المختلفة، خاصة في ظل ما تشهده مصر من تحديات محيطة، لاسيما الأزمة الفلسطينية التي تلقي بظلالها على الأوضاع في المنطقة، وغيرها من الازمات العالمية والإقليمية الأخرى .

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت أن تعبر أزمات صعبة بدأت بدحر الإرهاب، ثم مواجهة الأزمات الاقتصادية المتأثرة بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوفير حياة كريمة لجموع المصريين في جميع أنحاء الجمهورية.

ودعا عضو مجلس الشيوخ جموع المصريين إلى الاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما بدأه من مشروعات وإنجازات في جميع القطاعات، بما يتناسب مع مفهوم الجمهورية الجديدة والتنمية الشاملة والنمو المستدام.

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