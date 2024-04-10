أحد ملاعب كأس العالم في قطر يعج بالمصلين لأداء صلاة عيد الفطر|شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، أحد ملاعب كأس العالم في قطر يعج بالمصلين لأداء صلاة عيد الفطر.

ووفقا للتقرير، هذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها استاد المدينة التعليمية صلاة عيد الفطر بعد انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم في ديسمبر 2022.

