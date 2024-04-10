باسكال مشعلاني تعلن عن موعد جنازة شقيقها.. تفاصيل

كشفت المطربة باسكال مشعلاني عن موعد ومكان جنازة شقيقها، الذي أعلنت وفاته منذ قليل، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ومن المقرر أن تجرى الصلاة على جثمان شقيق باسكال المشعلاني الراحل، غدا الخميس، في كنيسة مارجرجس عمارة شلهوب.

يُدفن الجثمان في مدافن عائلة البشعلاني، ويقام العزاء في صالون كنيسة مارجرجس يومي الخميس والجمعة.

وكانت أعلنت باسكال مشعلاني عن رحيل شقيقها قائلة : الله يرحمك يا خيي يا حنون يا رفيق الدرب رح اشتقلك كتير كتير وبحبك قد الدني .مين بعد بدو يدقلي كل يوم الصبح .. ويضحكني رح تترك فراغ كتير بيقلبي يا حبيبي. كنت دايما تقلي بدي اسمع اغانيكي اول واحد اعطيكي رأيي قد ما كنت تعشق الموسيق والفرح والضحكك. الموت علينا حق بس بكرت كتير،المسيح قام حتى نرجع نلتقي.

وقد طرحت المغنية اللبنانية باسكال مشعلاني أغنية جديدة عبر يوتيوب، باسم " حبك مئذي"، من كلمات حسين خليفة، وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.

وكشفت الفنانة باسكال مشعلاني عن كواليس تصوير كليب أغنيتها الجديدة “ع بيروت” والذى لقى نجاحا كبيرا عند طرحه على موقع اليوتيوب، يوليو الماضي.