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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز للمرأة جمع الصلاة في العيد للحفاظ على المكياج.. رد الفقهاء

صدى البلد

أجمع جمهور الفقهاء مشروعية الجمع بين الصلاتين في خمسة أسباب، وهي: السفر والمرض والبرد والمطر الذي يبل الثياب والخوف وجمع الحاج في عرفة بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء.

وأضاف الفقهاء فلا يجوز الجمع بين الصلوات للحفاظ على زينتها، ولكن يمكنها القيام بالجمع الصوري بين كل صلاتين مجموعتين، فتجمع بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر.

 فتؤخر الأولى منهما (الظهر والمغرب) لآخر الوقت المشروع، وتعجل الثانية منهما (العصر والعشاء) لأول الوقت المشروع، فتكون الصلاة صورتها صورة الجمع؛ وإن كانت كل من الصلاتين في وقتها. 

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الحكمة من حضور الحائض صلاة العيد 
قالت دار الإفتاء، إنه يُستَحَبُّ للمرأة أن تذهب إلى صلاة العيد؛ لتشهد دعاء المسلمين، وتَعُمَّها الرحمة، وتنال جوائز الله تعالى معهم، ولكن دون أن تصلي، وعليها أن تجلس خارج المسجد إذا كانت الصلاة فيه.

الحائض لا تصلي، ويحرم عليها أن تصلي، لكن تُحث على الحضور من أجل حضور وسماع دعوة المسلمين وسماع الخطبة وهذا الخير، وما عداها يصلي مع ذلك، وأما الحائض فإنها لا تصلي وتعتزل المصلى.

هل يجوز للحائض قراءة القرآن 

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن الله- تعالى- جعل للمرأة أحكاما مخصوصة في الإسلام.

وأضاف أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، ردا على سؤال: ما حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض من الهاتف؟ أنه يجب على المرأة مراعاة هذه الأحكام المخصوصة، والتي خفف الله عنها في هذه الحالات، ومنها وقت الحيض أو النفاس. 

وأشار إلى أن الله تعالى خفف عن المرأة وقت الحيض والنفاس، فلا يحل لها أن تصوم أو تصلي، وعليها أن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.

كما لا يجوز للمرأة الحائض لمس المصحف وهي حائض، لقول الله تعالى (لا يمسه إلا المطهرون).

وأوضح، أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن في فترة الحيض إلا لضرورة، مثل المرأة التي تحفظ القرآن وتحتاج إلى المراجعة عليه، أو المرأة التي عليها امتحان وتضطر للقراءة في هذا الوقت.

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