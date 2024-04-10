محمد أبو العينين: العاصمة الإدارية عمل تاريخي يكتب بأحرف من الذهب| فيديو

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، يجب أن يكون لنا دور إعلامي متفرد، معلقاً: "الصور الحضارية التي قُدم بها برنامج تنصيب الرئيس عبد لفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية كانت رائعة، والعاصمة الإدارية هي عمل تاريخي وعظيم، ويكتب في سجل من النور، بأحرف من الذهب".

وأضاف "محمد أبو العينين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي والإعلامية نهاد سمير، أن العالم بدأ يضع مصر في إطار جديد بعد مشاهدتهم لعملية تنصيب الرئيس السيسي، حيث أشاد العديد بالشكل الحضاري للعاصمة الإدارية.



وتابع وكيل مجلس النواب، قائلاً: "دور الإعلام هو تسويق مصر، وأُحيي جميع القنوات التي استطاعت تقديم هذه الصورة العصرية والحديثة، وتنصيب الرئيس السيسي والإعلان عن الجمهورية الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة فخر لنا جميعاً، ولحظات تاريخية".

وأكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن احتفالية العيد مع أبناء الشهداء، وجلوس الرئيس مع أسر وأبناء الشهداء هي "لفتة رائعة ومنظر جميل".